Rasulayn'da yangın tüpüne gizlenmiş EYP imha edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rasulayn'da yangın tüpüne gizlenmiş EYP imha edildi - Son Dakika

Rasulayn'da yangın tüpüne gizlenmiş EYP imha edildi

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi Rasulayn'da yapılan çalışmalar sonucunda, yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş havan mermisi ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğini duyurdu.

Rasulayn'da yangın tüpüne gizlenmiş EYP imha edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi Rasulayn'da yapılan çalışmalar sonucunda, yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş havan mermisi ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn'da yapılan arama - tarama faaliyetleri sonucunda yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 3 adet 60 milimetrelik havan mermisi ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek EOD timleri tarafından imha edildiğini bildirdi. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:43 Kaynak: İHA
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