Rasulayn'da yangın tüpüne gizlenmiş EYP imha edildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn'da yapılan arama - tarama faaliyetleri sonucunda yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 3 adet 60 milimetrelik havan mermisi ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek EOD timleri tarafından imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı , Barış Pınarı Harekat Bölgesi Rasulayn'da yapılan çalışmalar sonucunda, yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş havan mermisi ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğini duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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