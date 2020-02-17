Rasulayn'da yangın tüpüne gizlenmiş EYP imha edildi - Son Dakika

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Rasulayn'da yangın tüpüne gizlenmiş EYP imha edildi
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi Rasulayn'da yapılan çalışmalar sonucunda, yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş havan mermisi ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:45 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi Rasulayn'da yapılan çalışmalar sonucunda, yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş havan mermisi ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn'da yapılan arama - tarama faaliyetleri sonucunda yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 3 adet 60 milimetrelik havan mermisi ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek EOD timleri tarafından imha edildiğini bildirdi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
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