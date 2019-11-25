Rasulayn'da yeni tüneller tespit edildi
6 saat önce
Barış Pınarı Harekat bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında, PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:35 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekat bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında, PKK/ YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildiğini duyurdu.
(İHA)
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