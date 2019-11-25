Son Dakika Haberleri: Rasulayn'da yeni tüneller tespit edildi
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Rasulayn'da yeni tüneller tespit edildi

6 saat önce

Barış Pınarı Harekat bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında, PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi.

Rasulayn'da yeni tüneller tespit edildi, System.String[]

Barış Pınarı Harekat bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında, PKK/ YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildiğini duyurdu.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:35 Kaynak: İHA
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