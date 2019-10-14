Son Dakika Haberleri: Rasulayn'da ypg'li teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildi
Son Dakika Dünya Rasulayn'da ypg'li teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildi

Rasulayn'da ypg'li teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildi

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Rasulayn'ın Kişto köyünde, YPG'lilerin kullandığı tünellere girildi.

Rasulayn'da ypg'li teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Rasulayn'ın Kişto köyünde, YPG'lilerin kullandığı tünellere girildi.

Rasulayn'ın batısındaki Kişto köyü, teröristlerden temizlendi. Suriye Milli Ordusu askerlerince köyle yapılan aramalarda, YPG/ PKK'lıların kullandığı tünellerin girişine ulaşıldı.


Barış Pınarı Harekatı, YPG, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:32 Kaynak: DHA
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