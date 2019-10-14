Rasulayn'da ypg'li teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildi
1 saat önce
Rasulayn'da YPG'li teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildiBarış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Rasulayn'ın Kişto köyünde, YPG'lilerin kullandığı tünellere girildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:42 Kaynak: DHA
Rasulayn'da YPG'li teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildi
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Rasulayn'ın Kişto köyünde, YPG'lilerin kullandığı tünellere girildi.
Rasulayn'ın batısındaki Kişto köyü, teröristlerden temizlendi. Suriye Milli Ordusu askerlerince köyle yapılan aramalarda, YPGPKK'lıların kullandığı tünellerin girişine ulaşıldı.
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Suriye, (DHA)-
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