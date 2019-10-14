Rasulayn'da ypg'li teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildi

Rasulayn'ın batısındaki Kişto köyü, teröristlerden temizlendi. Suriye Milli Ordusu askerlerince köyle yapılan aramalarda, YPGPKK'lıların kullandığı tünellerin girişine ulaşıldı.

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Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu