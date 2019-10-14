Son Dakika Haberleri: Rasulayn'da ypg'li teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildi
Son Dakika Güncel Rasulayn'da ypg'li teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildi

Rasulayn'da ypg'li teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildi

1 saat önce

Rasulayn'da YPG'li teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildiBarış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Rasulayn'ın Kişto köyünde, YPG'lilerin kullandığı tünellere girildi.

Rasulayn'da YPG'li teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Rasulayn'ın Kişto köyünde, YPG'lilerin kullandığı tünellere girildi.

Rasulayn'ın batısındaki Kişto köyü, teröristlerden temizlendi. Suriye Milli Ordusu askerlerince köyle yapılan aramalarda, YPGPKK'lıların kullandığı tünellerin girişine ulaşıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Suriye, (DHA)-

Rasulayn'da ypg'li teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:42 Kaynak: DHA
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