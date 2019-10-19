Rasulayn'daki arama-tarama faaliyetlerinde Terör örgütü PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi
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MSB: Rasulayn'daki arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:40 Kaynak: AA
MSB: Rasulayn'daki arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK/ YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi.
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