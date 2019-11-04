Son Dakika Haberleri: Rasulayn'daki suriyeli bir kanser hastası, ceylan pınar devlet hastanesi'ne nakledilerek tedavisine...
Son Dakika Güncel Rasulayn'daki suriyeli bir kanser hastası, ceylan pınar devlet hastanesi'ne nakledilerek tedavisine...

Rasulayn'daki suriyeli bir kanser hastası, ceylan pınar devlet hastanesi'ne nakledilerek tedavisine...

6 saat önce

Rasulayn'daki Suriyeli bir kanser hastası, Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavisine başlandı.

Rasulayn'daki Suriyeli bir kanser hastası, Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavisine başlandı

Rasulayn'daki suriyeli bir kanser hastası, ceylan pınar devlet hastanesi'ne nakledilerek tedavisine...

Devlet Hastanesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:44 Kaynak: DHA
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