Rasulayn'daki suriyeli bir kanser hastası, ceylan pınar devlet hastanesi'ne nakledilerek tedavisine...
6 saat önce
Rasulayn'daki Suriyeli bir kanser hastası, Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavisine başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:44 Kaynak: DHA
Rasulayn'daki Suriyeli bir kanser hastası, Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavisine başlandı
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