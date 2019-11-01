Son Dakika Haberleri: Rasulayn'dan çekilen PKK/YPG bölgedeki okulu kullanılamaz hale getirdi
Son Dakika 3. Sayfa Rasulayn'dan çekilen PKK/YPG bölgedeki okulu kullanılamaz hale getirdi

Rasulayn'dan çekilen PKK/YPG bölgedeki okulu kullanılamaz hale getirdi

8 saat önce

Rasulayn'dan ayrılan terör örgütü PKK/YPG bölgede bulunan bir okulu mayınlarla patlatarak kullanılamaz hale getirdi.

Rasulayn'dan çekilen PKK/YPG bölgedeki okulu kullanılamaz hale getirdi, System.String[]

Rasulayn'dan ayrılan terör örgütü PKK/YPG bölgede bulunan bir okulu mayınlarla patlatarak kullanılamaz hale getirdi.


Suriye'nin Rasulayn ilçesine bağlı El Mubarkiya köyünden çekilen terör örgütü PKK/YPG, bölgeden ayrılırken bir okulu kullanılamaz hale getirdi. Okulun her tarafına mayın yerleştiren teröristler, bölgeden ayrılırken okulu mayınlarla patlattı. Okulda büyük hasar meydana gelirken, Suriye Milli Ordusu askerleri teröristlerin mayın döşedikleri alanları temizliyor. - RASULAYN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:56 Kaynak: İHA
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