Son Dakika Haberleri: Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor
Son Dakika Güncel Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor

Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen harekat kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri ateş altına alındı.

Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.

Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Öte yandan, terör örgütü mensuplarınca atılan 4 havan mermisi de Ceylanpınar ilçesindeki boş araziye düştü.

Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor

Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pakistan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye desteğini açıkladı
Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı Son Dakika: Trump, Türkiye'ye küstah tehdidini yineledi: Kurallara göre oynamazsa sert bir şekilde yaptırım uygulayacağım Ahmet Davutoğlu'ndan Esed yorumu: Herkes, herkesle görüşmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:48:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]