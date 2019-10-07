Son Dakika Haberleri: Rasulayn'de PKK/YPG'li teröristlerden savunma hattı
Son Dakika Güncel Rasulayn'de PKK/YPG'li teröristlerden savunma hattı

Rasulayn'de PKK/YPG'li teröristlerden savunma hattı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçe merkezinin güneyinde PKK/PYD'li teröristler, kepçe yardımıyla tünel ve hendek kazmayı sürdürüyor.

Rasulayn'de PKK/YPG'li teröristlerden savunma hattı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçe merkezinin güneyinde PKK/PYD'li teröristler, kepçe yardımıyla tünel ve hendek kazmayı sürdürüyor.


Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı operasyon öncesi hazırlık yapan PKK/PYD'li teröristler, Ceylanpınar ilçesi karşısındaki Rasulayn'de savunma hattı oluşturuyor. Kepçe yardımıyla savunma hattı kazan PKK/PYD'li teröristler, hem tünel hem de hendek olarak bu bölgeyi kullanmayı hedefliyor. Rasulayn'deki ABD üstlerinin boşaltılmasıyla birlikte panikte olan PKK/PYD'li teröristler kazı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:00 Kaynak: İHA
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