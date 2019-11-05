Son Dakika Haberleri: Rasulayn halkına insani yardım malzemesi dağıtımı
Son Dakika Güncel Rasulayn halkına insani yardım malzemesi dağıtımı

Rasulayn halkına insani yardım malzemesi dağıtımı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn halkına insani yardım malzemesi dağıtımlarının devam ettiği bildirildi.

Rasulayn halkına insani yardım malzemesi dağıtımı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/ YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn halkına insani yardım malzemesi dağıtımlarının devam ettiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki insani yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn halkına insani yardım malzemesi dağıtımına devam edildiği belirtilen paylaşımda, "Bizim mücadelemiz, yalnızca teröristlerle." ifadesine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:28 Kaynak: AA
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