Son Dakika Haberleri: - Rasulayn halkından PKK'ya lanet
Son Dakika Güncel - Rasulayn halkından PKK'ya lanet - Son Dakika

- Rasulayn halkından PKK'ya lanet

6 saat önce

- Rasulayn halkından PKK'ya lanetRASULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn kentinde iki gün önce PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan bombalı araç saldırısı sonrasında ailelerini kaybeden Suriyeliler teröristlere tepki gösterdi.

- Rasulayn halkından PKK'ya lanet

RASULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn kentinde iki gün önce PKK/ YPG'li teröristler tarafından yapılan bombalı araç saldırısı sonrasında ailelerini kaybeden Suriyeliler teröristlere tepki gösterdi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn'ın Tel Halef köyünde 26 Kasım tarihinde terör örgütü PKK/YPG mensupları tarafından gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında birçok sivil hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrasında Türkiye'den giden destek ekibi bombalı saldırının olduğu bölgeyi düzeltme ve hayatı normale döndürme çalışmaları kapsamında faaliyetler gerçekleştirdi.

Çalışma sırasında ailelerini kaybeden siviller terör örgütünün yaptığı saldırıyı lanetleyerek, "Bakın PKK bize ne yaptı. Araç getirip insanların ortasında patlattılar. Bunlar kafir, bunlar Müslüman değiller. Allah Türk askerinden razı olsun. Gelip burayı temizlediler" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

- Rasulayn halkından PKK'ya lanet

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi Meclis'te "Tank Palet Fabrikası" tartışması! "General eskisi" ifadeleri gerginlik çıkardı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:14:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Rasulayn halkından PKK'ya lanet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]