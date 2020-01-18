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Rasulayn Hastanesi, Suriyeli çocuklara da şifa dağıtmaya başladı"
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:25 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn Hastanesi, Suriyeli çocuklara da şifa dağıtmaya başladı. Hizmete sunulan çocuk servisi sayesinde Suriyeli çocuklar artık daha sağlıklı" denildi. Hastanede tedavi gören aileler Türk askerine minnettar olduklarını aktardı.
(Mehmet Kalay/İHA)
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