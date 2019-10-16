Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizliği
1 saat önce
Suriye Milli Ordusu (SMO), Rasulayn ile Tel Abyad bölgelerini birbirine bağlayan otoyollarda mayınları temizliyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:45 Kaynak: DHA
Suriye Milli Ordusu (SMO), Rasulayn ile Tel Abyad bölgelerini birbirine bağlayan otoyollarda mayınları temizliyor.
SMO'nun paylaştığı görüntülerde, askerlerin yollara, YPG/ PKK'nın rastgele döşediği mayınları etkisiz hale getirdikleri görüldü.
Görüntü Dökümü
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-Mayınları etkisiz hale getiren asker
-Detaylar
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