Rasulayn ile tel abyad arasındaki yollarda mayın temizliği
1 saat önce
Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizliğiSuriye, (DHA)- Suriye Milli Ordusu (SMO), Rasulayn ile Tel Abyad bölgelerini birbirine bağlayan otoyollarda mayınları temizliyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:59 Kaynak: DHA
Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizliği
Suriye, (DHA)- Suriye Milli Ordusu (SMO), Rasulayn ile Tel Abyad bölgelerini birbirine bağlayan otoyollarda mayınları temizliyor.
SMO'nun paylaştığı görüntülerde, askerlerin yollara, YPGPKK'nın rastgele döşediği mayınları etkisiz hale getirdikleri görüldü.
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