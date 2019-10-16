Son Dakika Haberleri: Rasulayn ile tel abyad arasındaki yollarda mayın temizliği
Son Dakika Güncel Rasulayn ile tel abyad arasındaki yollarda mayın temizliği

Rasulayn ile tel abyad arasındaki yollarda mayın temizliği

1 saat önce

Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizliğiSuriye, (DHA)- Suriye Milli Ordusu (SMO), Rasulayn ile Tel Abyad bölgelerini birbirine bağlayan otoyollarda mayınları temizliyor.

Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizliği

Suriye, (DHA)- Suriye Milli Ordusu (SMO), Rasulayn ile Tel Abyad bölgelerini birbirine bağlayan otoyollarda mayınları temizliyor.

SMO'nun paylaştığı görüntülerde, askerlerin yollara, YPGPKK'nın rastgele döşediği mayınları etkisiz hale getirdikleri görüldü.

Rasulayn ile tel abyad arasındaki yollarda mayın temizliği

Telabyad, Suriye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:59 Kaynak: DHA
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