Rasulayn'ın çehresi yürütülen çalışmalarla değişti - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ilçesi, yapılan çalışmalarla bölge halkının huzurla yaşadığı yer haline geldi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzurun sağlandığı ilçede Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından birçok alanda önemli çalışmalar yürütülüyor.

Terör örgütü YPG/ PKK'nın kaçarken tahrip ederek kullanılmaz hale getirdiği 10 binanın yıkım işlemleri gerçekleştirilirken, kamu kuruluşlarında başlayan tadilat çalışmaları da sürüyor.

Rasulayn Nüfus Müdürlüğü bünyesinde kurulacak trafik tescil, silah ruhsat, sürücü belgesi ve personel kimlik kartı büroları için tahsis edilen binalar, tadilat işlemlerinin ardından hizmete sunulacak.

Hastanede günlük 10 ameliyat yapılıyor

Terör örgütlerinin işgali ve baskısı nedeniyle Barış Pınarı Harekatı öncesi adeta hayalet kente dönen Rasulayn'daki hastanede, SUDKOM'un çalışmaları sonucu yeniden bölge halkına tam teşekküllü sağlık hizmeti verilmeye başlandı.

Kadın doğum, çocuk hastalıkları, dahiliye, ortopedi, diş, genel cerrahi gibi alanlarda yeniden hizmet vermeye başlayan hastanenin, modernize edilen ameliyathanesinde ise günde ortalama 10 operasyon gerçekleştiriliyor.

Koronavirüs önlemleri alınıyor

Tüm dünyayı sarsan koronavirüse (Kovid-19) karşı da tedbirlerin alındığı Rasulayn'da, hastaneye giriş yapan herkesin lazer termometreyle ateşi ölçülüyor.

Suriyeli doktorlar ve sağlık personelinin görev yaptığı hastaneye başvuran hastalar, muayene olduktan sonra ilaçlarını da buradan temin edebiliyor.

Rasulayn halkı, terör örgütlerinin olduğu dönemde mahrum kaldıkları hizmetlere yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Türkiye ve yetkililere teşekkür ediyor.