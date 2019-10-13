Rasulayn'ın doğusunda çatışma yoğunlaştı

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında şehir merkezi ele geçirilen Rasulayn'ın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı.

Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn meskun mahali ele geçirilmişti. Şehrin doğu kısmına ilerleyen Milli Suriye Ordusu ve Türk komandolar, buralarda mevzilenen teröristlerle sıcak temas sağlıyor. Rasulayn'ın doğu kısmında yoğun çatışmalar yaşanırken, bölgedeki terör hedefleri ise uçaklar, topçu birlikleri ve obüsler yardımıyla vurularak imha ediliyor.