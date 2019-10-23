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Rasulayn'ın göbeğine Türk bayrağı asıldı

44 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı ile PYD/PKK'lı teröristlerden temizlenen Rasulayn'ın göbeğine Türk bayrağı asıldı.

Barış Pınarı Harekatı ile PYD/ PKK'lı teröristlerden temizlenen Rasulayn'ın göbeğine Türk bayrağı asıldı. Tuzaklanan çok sayıda patlayıcı nedeniyle arama, tarama ve imha çalışmalarının sürdüğü kentte, ABD tarafından teröristlere verilen zırhlı araçlar da İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Rasulayn kentinde teröristlerin sözde karargah olarak kullandığı belediye binasına dev Türk bayrağı asıldı. Başta belediye binası olmak üzere kent merkezinin güvenlik kameraları donatıldığı görülürken, teröristlerin şehir merkezi ve kritik noktaları bu kameralarla gözetledikleri belirlendi. Ayrıca teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (MSO) birlikte başlattığı harekatı da bu kameralarla takip ettiği tahmin ediliyor. Şehrin birçok bölgesinde tuzaklanmış çok sayıda patlayıcıya rastlanması nedeniyle kentte arama, tarama ve imha çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olası saldırılara ve patlayıcılara karşı kentte güvenli hatlar oluşturulurken, TSK tarafından eğitilen SMO birlikleri yine TSK unsurları ile birlikte nöbet tutarak, oluşturulan bölgelerde güvenliği sağlıyor.

ABD'NİN VERDİĞİ ZIRHLI ARAÇLAR GÖRÜNTÜLENDİ

TSK'nın özel donanımlı zırhlı araçlarla devriye attığı ve intikalde bulunduğu bölgede, gerçekleştirilen intikal ve devriyeler esnasında yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlemlendi. Türk sağlık ekiplerinin tam donanımlı şekilde hazır bekletildiği Rasulayn'da, ABD'nin terör örgütüne verdiği zırhlı araçlar da İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından görüntülendi. Araçların üzerinde terör örgütünü simgeleyen yazılar dikkat çekti. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin yerle bir edildiği, binaların ise sapasağlam ayakta olduğu görüldü.

(İHA)

Rasulayn'ın göbeğine Türk bayrağı asıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:25 Kaynak: İHA
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