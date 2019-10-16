Son Dakika Haberleri: Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükseliyor (2)
Son Dakika Güncel Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükseliyor (2)

Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükseliyor (2)

32 dakika önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükseliyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükseliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında, Rasulayn kırsalındaki terör mevziler ateş altına alındı.

Bölgedeki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, atış yapılan noktalardan duman yükseldi.

Bu arada, YPG/PKK'lı teröristlerin, SİHA'ların görüntü almasını engellemek için lastik yaktığı gözlendi.

Kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükseliyor (2)

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resulayn'da terör örgütü YPG'ye ait İHA düşürüldü
Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Veli Kavlak'a şok sözler: Vatandaşlıktan çıkarın Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulamak, bölgede savaşmaktan daha iyi Trump'tan bomba Türkiye ittirafı: Türkiye'deki nükleer silahların güvenliğinden eminim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 18:44:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükseliyor (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]