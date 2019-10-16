Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükseliyor (3)

Bu arada, YPG/PKK'lı teröristlerin, SİHA'ların görüntü almasını engellemek için lastik yaktığı gözlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince ( TSK ), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/ PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında, Rasulayn kırsalındaki terör mevziler ateş altına alındı.

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