Son Dakika Haberleri: Rasulayn'nda 683 roket lançeri ve 93 EYP kabı ele geçirildi
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Rasulayn'nda 683 roket lançeri ve 93 EYP kabı ele geçirildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'nda 683 adet roket lançeri ve 93 adet EYP kabı ele geçirildiğini açıkladı.

Rasulayn'nda 683 roket lançeri ve 93 EYP kabı ele geçirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'nda 683 adet roket lançeri ve 93 adet EYP kabı ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ve Rasulayn'da terör örgütü PKK/ YPG'yi etkisiz hale getiren komandolarımız, güvenli bölgenin tesisi için arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'nin silah imalathanesine dönüştürdüğü tek katlı bir bina tespit edildi. Binada yapılan aramalarda 288'i sehpaya monteli, 395'i de sehpasız olmak üzere toplam 683 adet roket lançeri ele geçirildi. Aynı binada 45 adet silindirik EYP kabı ve 48 adet claymore tipi EYP kabı olmak üzere toplam 93 adet de EYP kabı ele geçirildi" denildi.

(İHA)

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
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