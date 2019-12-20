Rasulayn uzun yıllar sonra çevre ve şehircilik hizmeti görüyor - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde içme suyu ve yol onarım çalışmaları yürütülüyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun yıllar terör örgütü YPG/ PKK'nın işgali altında kalan Rasulayn'da başta kamu binaları olmak üzere elektrik, içme suyu şebekesi ve yollar tahrip edildi.

İlçenin terör örgütünden temizlenmesinin ardından valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda, ihtiyaç ve eksiklikleri belirlenen ilçede tahrip edilen içme suyu şebekesi ve bozulan yollarda onarım çalışması başlatıldı.

Türkiye'deki kamu kurum kuruluşları ve yerel yönetimlerin makine, teçhizat ve personel desteğiyle ilçe genelinde içme suyu şebekesi aktif hale getirildi.



Terör örgütünün tünel ve hendek açmak için kazdığı ve ilçeyi terk ederken tahrip ettiği cadde ve sokaklardaki molozlar, iş makineleri ve yerel halkın desteğiyle temizlenirken, bozulan kısımların asfalt ve kilitli parke ile onarılması çalışmaları sürüyor.

İlçedeki çalışmalara büyük destek veren bölge sakinleri de bizzat çalışmalara katılmalarının yanı sıra işçilere çay ikram ediyor.