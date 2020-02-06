Rasulayn ve Tel Abyad'a insani yardımlar devam ediyor - Son Dakika
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Rasulayn ve Tel Abyad'a insani yardımlar devam ediyor

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerine insani yardımlar devam ediyor.

Rasulayn ve Tel Abyad'a insani yardımlar devam ediyor, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerine insani yardımlar devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde yaşayan Suriyelilere yönelik, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde AFAD'ın organizesi ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle insani yardımlar yapılıyor.

Bu kapsamda Tel Abyad'daki evlerine dönen ailelere AFAD, Kızılay ve İHH tarafından 305 gıda kolisi, 400 paket Suriye ekmeği, 400 battaniye, 200 paket helva, 120 paket hasta bezi, 280 hijyen seti, 200 oyuncak, 80 soba ve 600 giyim malzemesi dağıtıldı.

Rasulayn'da ise AFAD, Kızılay ve Beşir Derneği'nin desteğiyle 280 gıda kolisi, 22 ton 805 kilogram patates ve 2 ton 100 kilogram soğan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Okullara soba ve yakıt desteği

Öte yandan, bakım ve onarımı tamamlandıktan sonra eğitim öğretime başlayan okulların ısınması için de çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Hilali Derneği'nin temin ettiği 50 soba ve 3 varil yakıt da AFAD ve Tel Abyad Milli Eğitim Koordinatörlüğü vasıtasıyla okullara ulaştırıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:28 Kaynak: AA
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