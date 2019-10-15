Son Dakika Haberleri: Rasulayn ve Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Rasulayn ve Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor

Rasulayn ve Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor

53 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolün sağlandığı Rasulayn ve Tel Abyad'da arama-tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizleme çalışmaları sürüyor.

Rasulayn ve Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolün sağlandığı Rasulayn ve Tel Abyad'da arama-tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizleme çalışmaları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında yürütülen arama-tarama, mayın ve EYP temizleme çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:00 Kaynak: AA
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