Son Dakika Haberleri: Rasulayn ve Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor
Son Dakika 3. Sayfa Rasulayn ve Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor

Rasulayn ve Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor

57 dakika önce

Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.

Rasulayn ve Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor, System.String[]

Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.


Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor" notu düşerek çalışmalara ilişkin görüntü paylaştı. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Telabyad, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:56 Kaynak: İHA
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