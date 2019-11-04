Rasulayn ve Tel Abyad'da sivillere yardım

Şanlıurfa Valiliği nezaretinde faaliyetlerini sürdüren İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) vasıtasıyla Suriye'de insani yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/ YPG'den temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad'da günlük hayat normale dönmeye devam ederken, Şanlıurfa'dan bölgeye giden AFAD İl Müdürlüğü ekibi de insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Suriye'nin Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde sivillerin gıda, içme suyu, temizlik malzemesi gibi ihtiyaçlarını temin eden AFAD, Suluk bölgesinde de insanların yardımına koştu. Cumartesi günü Tel Abyad'da, Pazar günü de Rasulayn'da yardım faaliyetlerini sürdüren AFAD İl Müdürlüğü, daha önceden yapılan tespitler doğrultusunda ailedeki birey sayısına göre hazırlanan yardım kolilerini Suriyeli sivillere dağıttı.

AFAD İl Müdürü Mahmut Sönmez, sınır ötesi harekatın başlamasından bu yana sivillerin yardımına koştuklarını ifade ederek, her şartta yardım faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.

Tel Abyad'ın Suluk ve Curun bölgelerinde 100 battaniye, 575 gıda kolisi, 150 hijyen seti, 150 koli çocuk bezi, 6 bin ekmek, 300 koli kek, 1 ton un, 2 bin şişe 5 litrelik su dağıtımı yapılırken, Rasulayn ilçesinde de 150 battaniye, 750 gıda kolisi, 500 hijyen seti, 500 kutu bebek maması, 21 bin ekmek, 150 oyuncak, 3 bin litre su, çocuklar için 500 koli meyveli yoğurt ve bin koli kek dağıtıldı.

Dağıtılan yardımları alan Suriyeli siviller, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'deki hayırseverlere ve Türk askerine teşekkür etti.

(İHA)