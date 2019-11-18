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Rasulayn ve Tel Abyad'da temizlik çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi tarafından, Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçesinde yürütülen temizlik çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi tarafından, Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçesinde yürütülen temizlik çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun yıllar terör örgütü YPG/ PKK'nın işgali altında bulunan ve şehircilik hizmetlerinden faydalanamayan Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde Barış Pınarı Harekatı ile güvenliğin sağlanmasının ardından, başta sağlık olmak üzere içme suyu, gıda, enerji ve temizlik gibi ihtiyaçlar da giderilmeye başlandı.

Çalışmalar kapsamında terör örgütünün attığı havan ve roket mermileriyle tahrip olan, Akçakale Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafından başlayarak ilçe merkezine kadar devam eden moloz kaldırma ve temizlik çalışmaları, İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi nezaretinde sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunca kontrol altına alınan Ceylanpınar'ın komşusu Rasulayn ilçesinde de aynı şekilde çalışmalar yürütülüyor

Yol yapımı, moloz kaldırma ve temizlik faaliyetlerine, Karayolları Şube Şefliği, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı, 7'nci Komando Tugay Komutanlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye, Karaköprü, Haliliye, Akçakale, Viranşehir ve Ceylanpınar belediyeleri, DSİ gibi kuruluşlar da araç gereç ve personeliyle katılıyor.

Rasulayn ve Tel Abyad'da temizlik çalışmaları sürüyor

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Telabyad, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:38 Kaynak: AA
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