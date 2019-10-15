Rasulayn ve tel abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın eyp temizleme...
30 dakika önce
Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:20 Kaynak: DHA
Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın EYP temizleme çalışmaları devam ediyor
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