Son Dakika Haberleri: Rasulayn ve tel abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın eyp temizleme...
Son Dakika Güncel Rasulayn ve tel abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın eyp temizleme...

Rasulayn ve tel abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın eyp temizleme...

30 dakika önce

Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.

Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın EYP temizleme çalışmaları devam ediyor

Rasulayn ve tel abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın eyp temizleme...

Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:20 Kaynak: DHA
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