Rasulayn ve Telabyad'daki hastanelere tomografi cihazı alınacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rasulayn ve Telabyad'daki hastanelere tomografi cihazı alınacak - Son Dakika

Rasulayn ve Telabyad'daki hastanelere tomografi cihazı alınacak

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Telabyad ve Rasulayn'da Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde çalışmalar devam ederken, her iki ilçenin hastanelerinin eksikleri de gideriliyor.

Rasulayn ve Telabyad'daki hastanelere tomografi cihazı alınacak, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Telabyad ve Rasulayn'da Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde çalışmalar devam ederken, her iki ilçenin hastanelerinin eksikleri de gideriliyor. Telabyad Hastanesinin ameliyathanesi yapılan iyileştirmelerin ardından hizmet vermeye başlarken, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, her iki ilçe hastanesine tomografi cihazı temin edilmesi için girişimlerde bulundu.


Rasulayn ve Telabyad hastanelerinde inceleme yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, her iki hastanenin yetkililerinden eksik tıbbi alet ve teçhizatlar hakkında bilgi aldı. Erin, Kızılay İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım ile birlikte Telabyad'da Türk Kızılayı İstanbul Şubesi tarafından temin edilen insani yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtım törenine katıldı. AFAD'ın organize ettiği yardım faaliyetlerinin ardından Telabyad Hastanesine geçen Vali Erin, burada tedavi gören hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta ve hasta yakınlarıyla tercümansız konuşarak sorun ve taleplerini dinleyen Vali Erin, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce Telabyad Hastanesinde görevlendirilen personelden de hastane hakkında bilgi aldı.


Ameliyathane hizmet vermeye başladı


Önceki gün de Resulayn Hastanesinde incelemelerde bulunan Vali Erin, her iki ilçedeki hastanenin de burada yaşayanlara eksiksiz hizmet verebilmesi için gerekli çalışmaları tamamladıklarını, hastanelerde Suriyeli doktor ve sağlık personellerinin görevlendirildiğini belirterek, onarım ve tıbbi teçhizat eksikleri giderilen Telabyad Hastanesinin ameliyathanesinin hizmet vermeye başladığını söyledi.


Tomografi cihazı alınacak


Her iki hastanenin de tomografi cihazı ihtiyacı bulunduğunu kaydeden Vali Erin, Türkiye'nin kontrolündeki diğer bölgelerde tomografi cihazlarının sivil toplum kuruluşları tarafından temin edildiğini söyledi. Telabyad ve Resulayn'daki hastanelerin tomografi cihazlarının da sivil toplum kuruluşlarınca temin edilmesi için girişimlerde bulunduklarını belirten Vali Erin, "Türkiye'nin, Türk insanının ve Mehmetçiğin olduğu yerde huzurun ve güvenin olduğunu Telabyad ve Resulayn'da yaşayanlar yakından görüyor. Yakında bu bölge, tüm Suriyelilerin yaşamak isteyeceği bir yer haline gelecek" diye konuştu. - TEL ABYAD

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Telabyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:53 Kaynak: İHA
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