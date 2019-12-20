Rasulaynlı çocukların sinema keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rasulaynlı çocukların sinema keyfi - Son Dakika

Rasulaynlı çocukların sinema keyfi

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde çocuklar, mobil sinema tırı sayesinde film izleme sevinci yaşadı.

Rasulaynlı çocukların sinema keyfi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde çocuklar, mobil sinema tırı sayesinde film izleme sevinci yaşadı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rasulayn'ın Nukra köyündeki okul binası, valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde yenilenerek hizmete açıldı.

Okula kavuşarak büyük mutluluk yaşayan öğrencilerin yüzü, Vali Abdullah Erin'in İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün mobil sinema tırını okula göndermesiyle ikinci kez güldü.

Kısa sürede kurulumu yapılan mobil sinema tırında, 110 öğrenci, iki seans halinde Selahaddin Eyyübi ve Tarzan çizgi filmlerini izleme keyfi yaşadı.

Sinema gösteriminin ardından öğrencilere çikolata ikramı da yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Abdullah Erin, savaş ve benzeri durumlardan en fazla çocukların etkilendiğini belirtti.

Çocukların yaşayabileceği muhtemel travmaların tüm hayatlarını etkileyebileceğini vurgulayan Erin, şunları kaydetti:

"Suriye'de savaş ve işgalin ortasında kalarak uzun süre eğitim öğretim imkanından mahrum olan bu masum çocuklar, Türkiye'den gelecek desteğe muhtaç durumdalardı. Bir yandan devletimizin imkanlarıyla Tel Abyad ve Rasulayn'da hayatın normale dönmesi için gerekli her türlü çalışmayı sürdürürken, diğer yandan da yaşadıkları topraklarda mutlu olmayı en fazla hak eden çocuklar için çaba sarf ediyoruz. Okullarını yeniliyoruz, giyim ve gıda ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde temelden çatıya yenilenerek hizmete sunulan Nukra Köyü İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine bugün de sinema keyfi yaşatmak istedik. Çünkü, çocukların mutlu olmadığı bir dünyada diğer her şey anlamsız kalır."

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'İki Gözüm Ahmet'in fragmanı yayında
Rus güçleri Haseke'nin Tel Temr beldesine gözlem noktası kurdular Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı

Son Dakika Haberleri
04:03 Motosiklet bariyerlere çarptı 1 ölü - Son Dakika
03:58 İstanbul'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
03:57 MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI 1 ÖLÜ - Son Dakika
03:54 YOLCU OTOBÜSÜ, OTOMOBİL VE TIR'A ÇARPTI: 9 YARALI - Son Dakika
03:54 Başkentte otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 04:10:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rasulaynlı çocukların sinema keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]