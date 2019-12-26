Rasulaynlı süryaniler yeni yıl dolayısıyla kilisede ayinlerini yaptı - Son Dakika

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Rasulaynlı süryaniler yeni yıl dolayısıyla kilisede ayinlerini yaptı
6 saat önce
Rasulaynlı Süryaniler yeni yıl dolayısıyla Kilisede ayinlerini yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:45 Kaynak: DHA
Rasulaynlı Süryaniler yeni yıl dolayısıyla Kilisede ayinlerini yaptı
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