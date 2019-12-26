Rasulaynlı süryaniler yeni yıl dolayısıyla kilisede ayinlerini yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rasulaynlı süryaniler yeni yıl dolayısıyla kilisede ayinlerini yaptı - Son Dakika

Rasulaynlı süryaniler yeni yıl dolayısıyla kilisede ayinlerini yaptı

6 saat önce

Rasulaynlı Süryaniler yeni yıl dolayısıyla Kilisede ayinlerini yaptı.

Rasulaynlı Süryaniler yeni yıl dolayısıyla Kilisede ayinlerini yaptı

Rasulaynlı süryaniler yeni yıl dolayısıyla kilisede ayinlerini yaptı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Egzoz muayenesi yaptırılmayan araç sürücüsüne 1.895 lira ceza kesilecek
Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri! Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil

Son Dakika Haberleri
23:00 Şanlıurfa'da meydana gelen kazalarda 9 kişi yaralandı - Son Dakika
23:00 Otomobil 35 metreden araziye uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
23:00 E-5'te dehşet saçtı, polis çağrılınca oğlunu bırakıp kaçtı - Son Dakika
23:00 Irak'ta DEAŞ saldırıları: 9 ölü - Son Dakika
23:00 ÖNDER 4. Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
22:52 Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Son Dakika
22:23 AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 23:04:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rasulaynlı süryaniler yeni yıl dolayısıyla kilisede ayinlerini yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]