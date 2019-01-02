Rauf Denktaş'ın Eşi Hastaneye Kaldırıldı
55 dakika önce
Merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hastaneye kaldırıldıKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi 86 yaşındaki Aydın Denktaş, solunum yetmezliği nedeniyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldı.
Merhum Rauf Denktaş
'ın eşi Aydın
Denktaş hastaneye kaldırıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC
) Kurucu Cumhurbaşkanı
merhum Rauf Denktaş'ın eşi 86 yaşındaki Aydın Denktaş, solunum yetmezliği nedeniyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldı. Aydın Denktaş'ın, zatürre (pnomoni) nedeniyle solunum sıkıntısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Aydın Denktaş'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. - LEFKOŞA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:33 Kaynak: İHA
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