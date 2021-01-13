Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı: Denktaş, kalplerimizdeki ve tarihteki müstesna yerini her zaman muhafaza edecektir - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının dokuzuncu yılına ilişkin mesaj yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Denktaş'ın, vefatının dokuzuncu yılında saygı, minnet ve rahmetle anıldığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Merhum Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını ana vatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, dirayet ve özveriyle savunmuştur. Bu süreçte karşılaşılan her türlü zorluğun aşılmasında üstün bir liderlik sergileyen, çağımızın en haklı davalarından birinin savunucusu olan Rauf Denktaş, kalplerimizdeki ve tarihteki müstesna yerini her zaman muhafaza edecektir."

Açıklamada, merhum Rauf Denktaş'tan alınan ilhamla sürdürülen milli davada her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edileceği vurgulandı.