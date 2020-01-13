Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük, Mersin'de anıldı - Son Dakika
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Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük, Mersin'de anıldı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fazıl Küçük'ün ölüm yıl dönümleri dolayısıyla Mersin'de anma töreni düzenlendi.

Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük, Mersin'de anıldı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fazıl Küçük'ün ölüm yıl dönümleri dolayısıyla Mersin'de anma töreni düzenlendi.


Toroslar Belediyesi ile KKTC Mersin Başkonsolosluğu'nun Rauf Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi'nde düzenlediği törene, Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, KKTC Başkonsolosu Zalihe Mendeli, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Rauf Denktaş Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve öğrencilerin iki liderle ilgili şiirler okumasıyla devam etti.


Törende konuşan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kıbrıs davasının Türkiye'nin gerçeği olduğunu söyledi. Kurtuluş Savaşı'ndan önce Anadolu'da ne yaşandıysa 1974 yılından öncede Kıbrıs'ta aynı şeylerin yaşandığını kaydeden Yılmaz, "Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi Kıbrıs'ta da yiğitlik, kahramanlık destanı yazıldı. Kıbrıs'taki harekatın lideri, öncüsü Rauf Denktaş'ı ve Fazıl Küçük'ü rahmetle, minnetle anıyorum. O gün, 1974 yılında 'Kıbrıs'ta ne işimiz var' diyenler, bugün artık milletimizin bekasının, güvenliğinin Şam'dan, Trablus'tan, Buhara'dan başladığını daha rahat, daha net görüyorlar. Halen o günkü hisleri, heyecanı taşıyoruz. Kıbrıs'a yavru vatan dedik. Allah'ın izniyle gök çökmedikçe, yer yarılmadıkça Kıbrıs'ımız yine yavru vatanımız olarak kalmaya devam edecek" dedi.


"Davamızı savunmaya sonsuza denk devam edeceğiz"


KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ise dünyada çok az liderin olduğunu, bu liderlerden ikisinin de kendilerine nasip olduğunu ifade ederek, "Dr. Fazıl Küçük, karanlık içerisinde savrulan Kıbrıs Türk halkını bir araya toparlayan, sahip olduğu değerleri yeniden hatırlatarak cesaret veren, fedakarlığın ne olduğunu davranışlarıyla kanıtlayan gerçek bir liderdi, halk adamıydı, özgürlük mücadelesi insanıydı. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş ise Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesine yön veren, tarihe iz bırakmış, Kıbrıs sevdalısı, Türklük şuuru çok yüksek, egemenlik, bağımsızlık tutkusu ve siyasi dehası hayli parlak, Kıbrıs Türk halkını toplum noktasından alıp, devlet sahibi bir halk noktasına taşıyan, anavatan Türkiye'ye yürekten bağlı bir liderdi. Bugün burada KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanının ebediyete intikalinin 8. ve 15 Ocak'ta özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün ebediyete intikalinin 36. yıl dönümü için toplandık. Türk milletinin gönlünde çok özel yere sahip olan Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Sevgili Dr. Küçük ve Denktaş, siz rahat uyuyunuz, bizler ana vatanımız Türkiye Cumhuriyetinin desteğiyle, haklı davamızı savunmaya ve devletimizi sonsuza denk yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından anma töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MERSİN

Rauf Denktaş, Fazıl Küçük, Kıbrıs, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:00 Kaynak: İHA
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