RAUF GERZ'İN MOTOSİKLETÇİ DOSTLARI; CEZA YETERSİZ

Sultangazi 'de 6 ay önce motoksiletine çarpan otomobilin etkisiyle bariyerlere girerek hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz (56) için motosikletçi dostları bir araya geldi. Rauf Gerz'in de bir dönem başkanlığını yaptığı Supereva Riders Motosiklet Kulübü'nün Başkanı Muhammet Kurt, "Trafikte sorumsuz davranışlarla ölüme sebebiyet vermenin kanun önündeki cezası yetersizdir. Rauf Gerz'in ölümünün acısını hafifletmemiş, mahkeme kararı yüreğimizi soğutmamıştır" dedi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Rauf Gerz için bir grup motosikletçi, Kadıköy İskelesi'nde bir araya geldi. Rauf Gerz'in oğlu Atahan Gerz'in de bulunduğu grup adına açıklama yapan Supereva Riders'ın Başkanı Muhammet Kurt, "Arkadaşımız ve can yoldaşımız Rauf Gerz'i elim bir motosiklet kazasında 4 Nisan 2022 tarihinde kaybettik. Yüreğimiz soğumamıştır. Rauf'un trafik canavarına bir hiç uğruna kurban gitmesini gözümüzde halen kurumamış yaşlar, içimizde tarif edilemez bir ağırlıkla hissetmeye devam ediyoruz" dedi.

"KISA TUTUKLULUĞUN SÜRÜCÜLERİ CAYDIRDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Muhammet Kurt, Rauf Gerz'in ölümüne neden olan kişinin 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını ve 4 ay sonra tahliye edildiğini, ehliyetine ise sadece 3 aylığına el konulduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bu kişi kısa bir süre önce trafikte bir can almış olmasına karşın bugün tekrar yollardadır ve aynı tehlikeyi saçmaya devam etmektedir. Mahkeme kararına ve tüm kanunlara saygılı olmamıza karşın, Rauf Gerz'in hayatına mal olan ve tamamen saldırgan ve insan hayatını umursamaz, sorumsuz bir sürüş sonucu gerçekleşmiş bu ölümlü kazaya layık görülen ceza, ne kayıpları affettirici ne de suça yönelik caydırıcı bir etki görmemiştir. Gün geçmiyor ki trafik canavarı bir arkadaşımızı, bir kardeşimizi almasın. Bu trafik terörünü durdurmak için gereken kanunlara ve uygulamalara artık bu ülkenin ihtiyacı var. Trafikte bir can alan kişinin yalnızca 3 ay ehliyetini kaybetmesi ve mahkeme sürecinden bile kısa süren tutukluluk halinin vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, insan hayatına hak ettiği saygıyı göstermeyen sürücüleri caydırdığını düşünmüyoruz. Yasal sınırın bir miktar üzerinde alkol alan kişinin bile ehliyetine 6 ay el konulurken, trafikte yaptığı sorumsuz ve insan hayatını hiçe sayan davranışlarla bir insanın ölümüne neden olan bir kişinin ehliyetinin sadece 3 aylığına alınması ise suçluların gözünün korkmamasına, trafikte hepimizin canının tehlikeye atmasına yol açmaktadır."

KATİL BARİYER SORUNU: VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINI BEKLİYORUZKurt, "Bu acı olayda biz Rauf Gerz'i, ailemizden birini, kardeşimizi, ağabeyimizi, bir arkadaşımızı kaybettik. Motosiklet camiası Rauf Gerz'in nezdinde bir yoldaşını, önemli bir kişiliği kaybetmiştir. Tüm Türkiye olarak kaybımız ise yalnızca Rauf'un değil, her gün trafiğe çıkan milyonlarca masum vatandaşın da can güvenliği kadar büyüktür. Trafikte sorumsuz davranışlarla ölüme sebebiyet vermenin kanun önündeki cezası yetersizdir ve trafikte hepimizin hayatına yönelik tehlikeyi ortadan kaldırmaktan uzaktır. Rauf'un hayatını kaybetmesine neden olan kişiye verilen ceza Rauf Gerz'in ölümünün acısını hafifletmemiş, mahkeme kararı yüreğimizi soğutmamıştır" ifadelerini kullandı. "Katil bariyer" sorununu da dile getiren Kurt, "Eğer orada motosikletçi dostu bariyer olsaydı Rauf Gerz halen aramızda olabilirdi" dedi. Yetkililerin verdikleri sözleri de tutmadıkları kaydeden Kurt, devlet büyüklerinden sözlerin tutulmasını beklediklerini ifade etti.

ÇARPAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE 3 AYLIĞINA EL KONULMASINA KARAR VERİLDİGazeteci Rauf Gerz, 4 Nisan 2022 günü Yüksel Çalkam'ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yüksel Çalkam, Gaziosmanpaşa sapağına geldiği sırada kontrolsüz şekilde ikinci şeritten dördüncü şeride geçerek normal hızıyla düz gitmekte olan Rauf Gerz'in kullandığı motosiklete çarparak ölümüne neden oldu. Bilirkişi raporuna göre, sürücü Yüksel Çalkam olayda tam ve asli kusurlu bulundu, Rauf Gerz'in ise kazada hiçbir kusuru bulunmadı.

Savunmasında 25 yıllık TIR şoförü olduğunu belirten Yüksel Çalkam, "Trafiğin yoğunlaşması nedeniyle trafikten kurtulmak için ikinci şeritten dördüncü şeride geçiş yaptığını, motosikleti görmediğini ve gördüğünde her şey için çok geç olduğunu" söyledi. Gaziosmanpaşa 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Yüksel Çalkam, 11 Ağustos 2022'de "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu kaldığı süre dikkate alınan Çalkam'ın 4 ay sonra tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Çalkam'ın ehliyetine 3 ay süreyle el konulmasına karar verdi. Rauf Gerz'in ailesi, bu karara itirazda bulunarak istinafa başvurdu.

