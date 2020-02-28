Rauf orbay ve hamidiye zırhlısı için anma - Son Dakika
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Rauf orbay ve hamidiye zırhlısı için anma

6 saat önce

Rauf Orbay ve Hamidiye Zırhlısı için anmaBALKAN Savaşları sırasında Yunan donanmasının gücünü bölmek için Ege ve Akdeniz'de akın harekatları gerçekleştiren Ruaf Orbay komutasındaki Hamidiye Zırhlısı'nın, Antalya'nın Demre ilçesi Kekova Bölgesi'ndeki Hamidiye Koyu'nda iki gün geçirmesi ve...

Rauf Orbay ve Hamidiye Zırhlısı için anma

BALKAN Savaşları sırasında Yunan donanmasının gücünü bölmek için Ege ve Akdeniz'de akın harekatları gerçekleştiren Ruaf Orbay komutasındaki Hamidiye Zırhlısı'nın, Antalya'nın Demre ilçesi Kekova Bölgesi'ndeki Hamidiye Koyu'nda iki gün geçirmesi ve Atatürk'ün 22 Şubat 1935 tarihinde Kekova'ya uğraması nedeniyle Demre'de etkinlikler düzenlendi.

1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin çalışır hale getirdiği ilk savaş gemisi olan Hamidiye Zırhlısı ve Komutanı Rauf Orbay için, Demre Kaymakamlığı, Demre Belediyesi ve merkezi Antalya'da bulunan Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) tarafından düzenlenen törenler, Demre Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Törene Belediye Başkanı Okan Kocakaya, emekli deniz albaylar Sedat Akkuş, Zafer Şimşek, Prof. Dr. Murat Kabukçu, AKSAN Proje Kordinatörü Özer Satılmış Akgüç, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü, CHP İlçe Başkanı Mete Hakan Caner, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Ünal Çetinkaya, belediye meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Ardından Deniz Kıdemli Albay Sedat Akkuş, 'Rauf Orbay ve Akın Harekatı' konulu bir sunum yaptı.

Törene katılanlar ardından teknelerle, Hamidiye Zırhlısı'nın 25- 27 Şubat 1913 tarihinde üç gün kaldığı Demre'ye bağlı Kekova Bölgesi'ndeki Hamidiye Koyu'na geçti. Koyda bulunan Hamidiye Zırhlısı'ndaki askerlerin çizdiği Türk bayrağı ve Hamidiye Anıtı selamlandı. Ardından Hamidiye Zırhlısı ve komutanı Rauf Orbay için denize saygı çelengi bırakıldı.

Denize çelenk koyma töreninde konuşan Emekli Kıdemli Deniz Albay Zafer Şimşek, "Kahraman Hamidiye Gemisi'nin 107'nci yılı. 107 yıl önce buraya demirledi. Biz bugün Hamidiye Gemisi'ni buradan uğurlayacağız. 25 Şubat'ta buradaydı. 27 Şubat'ta buradan ayrıldı" dedi.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya da tarihsel değeri olan Hamidiye Koyu'nda olduklarını belirterek, "Hamidiye Savaş Gemisi'nin tarihimizdeki yeri çok önemlidir. Biz de tarihimize sahip çıkmak için burada toplandık. Tarihimizi anacağız. Hem memleketimizi tanıtmak, hem de tarihimize sahip çıkmak adına bugün burada yad edeceğiz. Bu tarihsel özelliğimizi gelecek kuşaklara aktaracağız. Burada anısını yaşatmak adına bir rölyef çalışması yapacağız. Gelecek kuşaklar da burada kahramanları dinleyecek, mutlu olacaklar" diye konuştu.

Rauf orbay ve hamidiye zırhlısı için anma

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:03 Kaynak: DHA
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