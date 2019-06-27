Raul, 42 yaşında, Real Madrid için hala gol
30 dakika önce
Maç, Avrupa Kupası kazananlarını Bernabéu sahasında bir araya getirdi ve seyirciyi ilk düdükten memnun etti. Real Madrid ve Raul ilk dakikaların yıldızlarıydı: başarıya ulaşamayanlar, haçlar ve atışlar 12 dakikaya kadar, açılış golü, 2018 baskısındaki gibi, Julio'dan iyi bir maçtan sonra Cudicini'nin geri çekilmesinden sonra sağ ayaktan geldi. Baptista.
Efsanevi sayı 7, Los Blancos Legends için 5-4 galibiyette iki gol attı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:06
Maç, Avrupa
Kupası kazananlarını Bernabéu sahasında bir araya getirdi ve seyirciyi ilk düdükten memnun etti. Real Madrid
ve Raul ilk dakikaların yıldızlarıydı: başarıya ulaşamayanlar, haçlar ve atışlar 12 dakikaya kadar, açılış golü, 2018 baskısındaki gibi, Julio'dan iyi bir maçtan sonra Cudicini'nin geri çekilmesinden sonra sağ ayaktan geldi. Baptista.
Efsanevi sayı 7, Los Blancos Legends için 5-4 galibiyette iki gol attı.
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