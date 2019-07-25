Raul İnanılmaz Başlık Vs Atletico De Madrid
1 saat önce
Real Madrid, 2007-08 LaLiga açılışında Atletico de Madrid'i ağırladı. Sergio Ramos'un yardımcısı Raúl'nun bu harika başlığı sayesinde Los Blancos 2-1 kazandı.
Real Madrid
, 2007-08 LaLiga açılışında Atletico de Madrid'i ağırladı. Sergio Ramos
'un yardımcısı Raúl'nun bu harika başlığı sayesinde Los Blancos 2-1 kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:06
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