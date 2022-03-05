RAVA-RUSSKAYA - Savaş mağdurları Rava-Russkaya Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'dan ayrılmak isteyen binlerce kişi, Polonya sınırında bulunan Rava-Russkaya Sınır Kapısı'nda yoğunluğa yol açtı.

Saatler süren yolculuğun ardından sınır bölgesine gelen savaş mağdurları, Polonya'ya geçebilmek için saatlerce bekledi.

Kiev'den geldiğini Polonya üzerinden Türkiye'ye geçeceğini söyleyen Lena Avdysh, "1 ay önce babamı ziyaret için Kiev'e geldim. Savaş başladıktan sonra Türkiye'ye dönmek istedim. Ancak babam gelmek istemedi. Kiev'i terk etmedi." ifadelerini kullandı.

Polonya'ya gidebilmek için zorlu bir yolculuk geçiren savaş mağdurları, diğer yandan soğuk hava koşullarıyla da mücadele ediyor.

Sıfır derece ölçülen hava durumu, ülkeden çıkmak için sıra bekleyenlerin şartlarını daha da zorlaştırıyor.

Savaşın en büyük mağdurlarından biri olan çocuklar ise uzun bekleyiş nedeniyle yaşadıkları sıkıntıyı birbirleriyle oyun oynayarak atmaya çalışıyor.

1 yaşındaki çocuğuyla yola çıktığını belirten Svetlana Kazanseva, "Eşimi geride bıraktım. Ancak o çok güçlü bir adam. Ukrayna'da kalmalı ve ülkemizi korumalı." diye konuştu.

Zaporijya şehrinden yola çıkan İrina Makovstikaya ise "Şehirde çatışma yoktu. Ancak Ruslar'ın nükleer enerji istasyonunu hedef alabilme olasılığı hepimizi korkuttu. Bu yüzden evimden ayrılmak zorunda kaldı." dedi.