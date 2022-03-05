RAVA-RUSSKAYA - Savaş mağdurları Rava-Russkaya Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

RAVA-RUSSKAYA - Savaş mağdurları Rava-Russkaya Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu

05.03.2022 18:33

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'dan ayrılmak isteyen binlerce kişi, Polonya sınırında bulunan Rava-Russkaya Sınır Kapısı'nda yoğunluğa yol açtı.

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'dan ayrılmak isteyen binlerce kişi, Polonya sınırında bulunan Rava-Russkaya Sınır Kapısı'nda yoğunluğa yol açtı.

Saatler süren yolculuğun ardından sınır bölgesine gelen savaş mağdurları, Polonya'ya geçebilmek için saatlerce bekledi.

Kiev'den geldiğini Polonya üzerinden Türkiye'ye geçeceğini söyleyen Lena Avdysh, "1 ay önce babamı ziyaret için Kiev'e geldim. Savaş başladıktan sonra Türkiye'ye dönmek istedim. Ancak babam gelmek istemedi. Kiev'i terk etmedi." ifadelerini kullandı.

Polonya'ya gidebilmek için zorlu bir yolculuk geçiren savaş mağdurları, diğer yandan soğuk hava koşullarıyla da mücadele ediyor.

Sıfır derece ölçülen hava durumu, ülkeden çıkmak için sıra bekleyenlerin şartlarını daha da zorlaştırıyor.

Savaşın en büyük mağdurlarından biri olan çocuklar ise uzun bekleyiş nedeniyle yaşadıkları sıkıntıyı birbirleriyle oyun oynayarak atmaya çalışıyor.

1 yaşındaki çocuğuyla yola çıktığını belirten Svetlana Kazanseva, "Eşimi geride bıraktım. Ancak o çok güçlü bir adam. Ukrayna'da kalmalı ve ülkemizi korumalı." diye konuştu.

Zaporijya şehrinden yola çıkan İrina Makovstikaya ise "Şehirde çatışma yoktu. Ancak Ruslar'ın nükleer enerji istasyonunu hedef alabilme olasılığı hepimizi korkuttu. Bu yüzden evimden ayrılmak zorunda kaldı." dedi.

RAVA-RUSSKAYA - Savaş mağdurları Rava-Russkaya Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu
RAVA-RUSSKAYA - Savaş mağdurları Rava-Russkaya Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu
RAVA-RUSSKAYA - Savaş mağdurları Rava-Russkaya Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu

YORUMLAR
500
Putin, Avrupa'nın yaptırımlarını savaş ilanı olarak yorumladı: Her şey planlandığı gibi gidiyor Putin, Avrupa'nın yaptırımlarını savaş ilanı olarak yorumladı: Her şey planlandığı gibi gidiyor Rusya'da kapılarını kapatacak ünlü markalara alışveriş akını Rusya'da kapılarını kapatacak ünlü markalara alışveriş akını

Ukrayna, Polonya, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel RAVA-RUSSKAYA - Savaş mağdurları Rava-Russkaya Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika


Son Dakika
18:31 Komadayken fişi çekilen kadın tekrar canlandı!
18:19 Muleka göz kamaştırıyor! Kasımpaşa'nın İzmir'de yüzü güldü
18:13 Giresunspor, Çaykur Rizespor'u yendi, 15. sıraya yükseldi!
18:10 TBMM Genel Kurulu'nda yumruklar havada uçuştu! Oturuma ara verildi
17:58 Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekora koşuyor!
17:23 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Rus askerler kadınlarımıza tecavüz ediyor
17:15 Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor
17:04 Rusya, 9 ülke ile ithalatı artırma kararı aldı! Aralarında Türkiye de var
16:52 Putin, Avrupa'nın yaptırımlarını savaş ilanı olarak yorumladı: Her şey planlandığı gibi gidiyor
16:11 Abramovich, Bitlisli aşiret ağası Muhsin Bayrak'la görüşmek için geldi! Konu ise Chelsea'nın satışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 18:39:46. #1.13#
SON DAKİKA: RAVA-RUSSKAYA - Savaş mağdurları Rava-Russkaya Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement