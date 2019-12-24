Ravcı: Kayıplar, kararlılığımızı değiştirmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Ravcı: Kayıplar, kararlılığımızı değiştirmeyecek - Son Dakika Spor

Ravcı: Kayıplar, kararlılığımızı değiştirmeyecek

6 saat önce

Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen haftaki mağlubiyetin kendileri adına sürpriz olduğunu ifade etti.

Ravcı: Kayıplar, kararlılığımızı değiştirmeyecek, System.String[]

Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen haftaki mağlubiyetin kendileri adına sürpriz olduğunu ifade etti.


Kaybedilen maçlardan sonra morallerin bozulmasının normal olduğunu belirten Ravcı, "Ama buna takılıp kalamayız. Futbolda hata yapmak da var, bunları inceleyip ders çıkarmak da. Oyuncularımız bu maçtan sonra gereken dersleri çıkardı. Futbolda bazen en iyi düşünceler ve planlar pratiğe dökülemediği için işler iyi gitmeyebilir." diye konuştu.


Takımın, oyun kalitesini daha önceki maçlarda gösterdiğini vurgulayan Ravcı, şu değerlendirmeyi yaptı:


"Koştuğumuz bu uzun maratonda kaybedeceğimiz haftalar da olacak ama bu kayıplar, inancımızı ve kararlılığımızı değiştirmeyecek. Bu işin sırrı çalışmak ve birbirimize olan inancımız. Bunu yaparsak şansımız devam eder. Moralimizi yüksek tutarak ligin ilk yarısının son maçında Gaziantep FK karşılaşmasını iyi bir sonuçla tamamlamak istiyoruz. Devreye moralli girmek istiyoruz."


"Transfer yapmamız gerekli"


Devre arasında genelde tüm takımların transfer yapmaya çalışacağını aktaran Ravcı, transfer çalışmalarına ilişkin, "Ara transfer döneminde hemen hemen çoğu takımın amacı ikinci yarıya daha güçlü çıkmak. Çünkü her takımın hedefi var, zor bir ikinci yarı bizi bekliyor, bunun farkındayız. Bu takıma fayda sağlayacak ve bize güç katacak oyunculara her zaman ihtiyacımız var. Hedefimizi gerçekleştirmek istiyorsak transfer yapmamız gerekli. Transfer komitemiz hocamızla koordineli olarak gerekli çalışmaları sürdürüyor." ifadelerini kullandı.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:39 
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