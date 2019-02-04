Ravi Ensemble Müzikseverlerle Buluşacak
1 saat önce
Orhan Şallıel ile Murat Salim Tokaç'ın müzikal birlikteliklerinden doğan Ravi Ensemble, müzikseverlerle buluşacak.
Orhan Şallıel
ile Murat Salim Tokaç
'ın müzikal birlikteliklerinden doğan Ravi Ensemble, müzikseverlerle buluşacak.
İkili, yepyeni bir repertuvarla yarın Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak.
Konserde sirtodan longaya, süitten saz eserine, türküden ilahiye uzanan farklı tarzlar icra edilecek.
"Rodos Ada Zeybeği", "Rumeli
Türküsü Gidem Dedim", "Hasretinle Yandı Gönül", "Taksyla", "Nihavend Saz Semaisi", "Bir Ataş Ver Cigaramı Yakayım" ve "Mazomenos" gibi eserlerin seslendirileceği konserde, dinamik ritmiyle perküsyonda Burak Çakır
, ikiliye eşlik edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:19 Kaynak: AA
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