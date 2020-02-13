Ravi Shankar'ın kızı Anoushka Shankar'ın 'büyüleyici' müzikal yolculuğu

20. yüzyılın en ünlü müzisyenlerinden merhum babası Ravi Shankar 'ın bestelediği eser, Anoushka Shankar'ın sitarında hayat buluyor.

Hint ve Batı geleneği Sitar virtüözü Anoushka Shankar'ın Raga-Mala konçertosunda müthiş bir şekilde harmanlanıyor.

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