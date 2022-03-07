Ravil Tagir, Emre Belözoğlu yönetiminde ligde ilk kez sahada - Son Dakika
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Ravil Tagir, Emre Belözoğlu yönetiminde ligde ilk kez sahada

07.03.2022 20:43
Ravil Tagir, Emre Belözoğlu yönetiminde ligde ilk kez sahada

Medipol Başakşehir'in 18 yaşındaki stoperi Ravil Tagir, Emre Belözoğlu teknik direktörlük görevine geldikten sonra ilk kez bir lig maçında sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'in 18 yaşındaki stoperi Ravil Tagir, Emre Belözoğlu teknik direktörlük görevine geldikten sonra ilk kez bir lig maçında sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a konuk oluyor. Bu karşılaşma turuncu-lacivertlilerin genç stoperi Ravil için de ayrı bir önem arz ediyor. Genç oyuncu, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine geldikten sonra ilk kez bir lig maçında görev alıyor. Belözoğlu, siyah-beyazlılar karşısında Epureanu yerine savunmada Ravil Tagir'e şans verdi.

Ravil, ligde son olarak 1 Ekim 2021'de oynanan ve 3-1 kaybedilen, sonrasında da Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın görevinden ayrıldığı Fatih Karagümrük maçında forma giymişti.

(Uygar Aydın - Samet Yalçın/İHA)

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Kaynak: İHA

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