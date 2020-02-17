Ravza Bodur badmintonda Avrupa ikincisi - Son Dakika
Son Dakika Spor Ravza Bodur badmintonda Avrupa ikincisi - Son Dakika Spor

Ravza Bodur badmintonda Avrupa ikincisi

7 saat önce

FRANSA'nın Lievin kentinde düzenlenen Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Manisa Selendili sporcu Ravza Bodur, teklerde gümüş, çiftlerde ise Tuğçe Damar'la birlikte bronz madalyanın sahibi oldu.

Ravza Bodur badmintonda Avrupa ikincisi, System.String[]

FRANSA'nın Lievin kentinde düzenlenen Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Manisa Selendili sporcu Ravza Bodur, teklerde gümüş, çiftlerde ise Tuğçe Damar'la birlikte bronz madalyanın sahibi oldu. Bu spor dalında Balkan Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Selendi Belediyesporlu Ravza, Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ı ziyaret etti. Savaş, Ravza, Tuğçe ve antrenörlerini ilçeye yaşattıkları gurur nedeniyle kutladı. Milli Takım Antrenörü Okan Demir ise bundan sonraki hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi.


Manisa, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:37 Kaynak: DHA
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