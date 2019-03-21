Raw Air 2019'da son gün draması

Kayakla atlama sezonunda Planica ile kapanışı yapmadan önce sporcuların hayatta kalma mücadelesi niteliğindeki Raw Air Turnuvası'nı bitirdik.

Kayakla atlama sezonunda Planica ile kapanışı yapmadan önce sporcuların hayatta kalma mücadelesi niteliğindeki Raw Air Turnuvası'nı bitirdik. Son gün son atlayışla belli olan turnuvada Ryoyu Kobayashi şampiyon olurken, onu Stefan Kraft ve Robert Johansson takip etti.







Oslo







Holmenkollen’de başladığımız şampiyonada ilk günkü elemeleri, sürpriz bir şekilde ev sahibi ülkeden Robert Johansson kazandı. Norveçlilerin son umudu olan bu turnuvaya Johansson’un lider başlaması çok önemliydi.



Fakat ikinci yarışımız olan takım yarışına rüzgâr damgasını vurdu. Marinus Lindvik’in kişisel hatasından kaynaklanan düşüşün ardından, Stephan Leyhe’nin yüzüstü düşüşü herkesi korkuttu. Herkes ikinci turun yapılmaması yönünde hemfikirdi. Kamil Stoch yaptığı atlayışla, Raw Air mücadelesinde yer almayacağını gösterdi. Bu yarıştan kârlı çıkan, 144 metrelik atlayışıyla kırılması zor bir tepe rekoruna giden Robert Johansson oldu. İkinci turun iptal edilmesiyle birlikte yarış sayısı 15’e indi.



Oslo’daki son günümüzde yine Robert Johansson hakimiyeti vardı. Norveçli 262.0 puanla zirvedeki yerini güçlendirirken, Ryoyu Kobayashi'nin 2019 Dünya Kupası genel klasmanındaki şampiyonluğu kesinleşmişti.







Lillehammer







Lillehammer’de yapılan prologa Kobayashi kardeşler ilk iki sırayı kapatarak damga vurdu. Ryoyu Kobayashi ve Stefan Kraft yaptıkları atlayışlarla Robert Johansson ile aralarındaki farkı kapatmayı başardılar. Norveç cephesi için akıllarda “Yine mi olmayacak?” soruları dolanmaya başlamışken, bir sonraki gün Kobayashi’nin kazanıp Kraft’ın üçüncü olduğu yarışı Johansson'un 10. sırada tamamlaması endişeleri arttırdı.







Trondheim







Prologda ikinci sırayı alan Kobayashi’ye 11.4 puan fark atan Stefan Kraft, Raw Air lideriğini Johansson’dan almış oldu. Johansson yavaş yavaşa aradan çekilmeye başlamış, zirve yarışı Kraft ve Kobayashi arasında dönmeye başlamıştı. Yarışta Kraft’a 17.9 puan fark atan Kobayashi, Vikersund öncesinde puan durumunu fazlasıyla azaltmıştı.







Vikersund







Ozan Can Sülüm lanetinden midir bilinmez, bu sene rekor kıracak kişilere rüzgâr hiç izin vermedi. Rekor için son umudumuz olarak Planica’yı bekleyeduralım, biz Vikersund yazısını yazmaya devam edelim.



Kayakla uçma denildiğinde aklımıza gelen ilk ülkelerden Slovenya, Vikersund’da adeta şov yaptı.



Prologda kayakla uçma performansından hep korkutuğumuz Ryoyu Kobayashi klasını konuşturdu ve Stefan Kraft’ın önünde proloğu almayı başardı.



Takım yarışına geldiğimizde “Bu sefer rekoru kırar mı?” diyebileceğimiz her sporcuda rüzgar yönü değişti. Buna rağmen özellikle Domen Prevc’un muazzam performansıyla Sloven ekibi, Almanya’nın önünde yarışı kazanmayı başardı. Bu sırada Ryoyu Kobayashi, Stefan Kraft karşısında puan farkını eritmeye devam ediyordu.



Son gün yine arkadan esen rüzgârda Domen Prevc ilk turda yaptığı muazzam atlayışıyla hak ettiği zaferi almayı başardı. Son yarışta Kobayashi'nin 11.4 puan gerisinde kalan Stefan Kraft ise Raw Air zaferini rakibine hediye etmiş oldu.



Böylece Raw Air klasmanında Ryoyu Kobayashi ilk sırayı alıp 60.000 euronun sahibi olurken, ikinci sıradaki Stefan Kraft 30.000 euro, üçüncülük koltuğundaki Robert Johansson ise 10.000 euroluk para ödülü elde ettiler.



Kayakla atlamada sezonun son yarışı Slovenya'nın Planica bölgesinde düzenlenecek. 21-24 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek müsabakalar Eurosport'tan naklen yayınlanacak.





Hazırlayan: Melis ÖZTEK

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