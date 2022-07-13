Pakistan 'ın Rawalpindi kentinde muson yağmurlarının yol açtığı sel, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar, şehirde bazı yolları kullanılamaz hale getirirken, birçok ev ve iş yerini de su bastı.

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Kaynak: AA

Rawalpindi, Pakistan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › RAWALPİNDİ - Pakistan'da muson yağmurları sele neden oldu - Son Dakika

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