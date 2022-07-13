RAWALPİNDİ - Pakistan'da muson yağmurları sele neden oldu - Son Dakika
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RAWALPİNDİ - Pakistan'da muson yağmurları sele neden oldu

13.07.2022 10:12

Pakistan'ın Rawalpindi kentinde muson yağmurlarının yol açtığı sel, hayatı olumsuz etkiledi.

Pakistan'ın Rawalpindi kentinde muson yağmurlarının yol açtığı sel, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar, şehirde bazı yolları kullanılamaz hale getirirken, birçok ev ve iş yerini de su bastı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel RAWALPİNDİ - Pakistan'da muson yağmurları sele neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: RAWALPİNDİ - Pakistan'da muson yağmurları sele neden oldu - Son Dakika
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