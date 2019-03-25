Ray Hırsızları Suçüstü Yakalandı
52 dakika önce
Malatya'da tren raylarını çalmaya çalışan şüpheliler Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Malatya
'da tren raylarını çalmaya çalışan şüpheliler Jandarma
ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay Hekimhan
'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Girmana Mahallesi kanyon bölgesinde TCDD'ye ait tren raylarının çalınacağı ihbarını alan ekipler yaptığı operasyonda İ.D. ve A.G. isimli şahısları demir yolu kenarında bulunan yedek ray demirlerini oksijen kaynağı ile kestikleri sırada suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıslar Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınırken şüphelilerin olay sırasında kullandığı 1 adet kamyonet, 2 adet oksijen tüpü ve yaklaşık 1 metre uzunluğunda kesilmiş 8 adet tren ray demirlerini muhafaza altına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslar hazırlanan soruşturma evrakları ile birlikte sevk edildikleri Hekimhan Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:21 Kaynak: İHA
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