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Ray Sigorta konut sigortasıyla tanışma oranını artırmayı hedefliyor - Son Dakika

Ray Sigorta konut sigortasıyla tanışma oranını artırmayı hedefliyor

01.12.2021 09:19
Ray Sigorta konut sigortasıyla tanışma oranını artırmayı hedefliyor

Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, konut sigortasında penetrasyon oranının henüz istenilen seviyelerin altında olduğunu belirterek, "Penetrasyon düşük olsa da konut sigortası yaptıran müşterilerimizin büyük bir kısmının yıl sonunda poliçelerini yenilediklerini görüyoruz.

Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, konut sigortasında penetrasyon oranının henüz istenilen seviyelerin altında olduğunu belirterek, "Penetrasyon düşük olsa da konut sigortası yaptıran müşterilerimizin büyük bir kısmının yıl sonunda poliçelerini yenilediklerini görüyoruz. Ray Sigorta olarak müşterilerin ihtiyaçlarına dokunan çözümlerle bu ürünle ilk tanışma oranını artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ray Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, bugünün dünyası pek çok yeni riski beraberinde getiriyor. Dijitalleşme trendine, son iki yılda salgının getirdiği yeni gelişmelerin de eklenmesiyle iş hayatı ve çalışma koşulları artık değişiyor.

Türkiye'de birçok şirket süresiz olarak ya uzaktan ya da hibrit çalışma modeline geçiyor. Bu değişim evlerin olası risklere karşı güvence altına alınmasını daha da önemli hale getiriyor. Konut sigortası ise evlerdeki güven ve huzurun anahtarı konumunda bulunuyor.

Bir konutta, istatistiksel olarak en çok su tesisatından ve izolasyon eksikliğinden kaynaklı hasarlara rastlanıyor. Konut sigortası ise genel kanının aksine sadece ev sahiplerinin değil, kiracıların da evlerini pek çok riske karşı koruma altına alıyor.

Konut sigortası, evin yanı sıra konutta bulunan eşyaları da yangın, hırsızlık, su baskını, deprem gibi risklere karşı koruma altına alıyor. Evde bulunan elektronik eşyaların voltaj dalgalanması veya düşme kırılma sonucu zarar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıplardan, iç-dış cephe camları dahil, duvara ya da mobilyaya sabit cam malzemeleri, elektrikli ocakların cam yüzeyleri ve kapaklarının zarar görmesi durumunda oluşacak maddi zararlar da poliçe kapsamında karşılanıyor.

Diğer yandan komşulara, mal sahibinin kiracıya ve kiracının mal sahibine karşı neden olabileceği yangın, dahili su, duman kaynaklı maddi kayıplar da teminat altına alınıyor.

İklim değişikliği kaynaklı hasarlar her yıl artıyor

İklim değişikliğinin etkileri, her yıl daha da şiddetlenerek kendini gösteriyor. Türkiye'de son iki yılda meydana gelen felaketler, küresel ısınmaya bağlı olarak hava olaylarının ne boyutta sorunlara yol açabileceğini gösteriyor. Mevsim içindeki en düşük ve en yüksek sıcaklık makasının açılması, gerçekleşen yağış, fırtına ve yangın gibi olayların etkisinin daha şiddetli olmasına neden oluyor.

Bu yıl, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel ve su baskını olaylarında Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde 82 kişi hayatını kaybetti, 228 kişi de yaralandı. Yine bu yıl Türkiye'nin kıyı kesimlerinde, 15'i büyük olmak üzere çıkan 299 orman yangını da 8 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Afet bölgelerinde ortaya çıkan maddi hasar ise 200 milyon lirayı geçti. Yangın ve su baskınlarını sigorta korumasına alan konut sigortaları bu noktada çok önemli bir işlev üstleniyor.

"Konut sigortası yaptıran müşterilerimizin büyük bir kısmının poliçelerini yenilediklerini görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Büyük bir özenle kendimiz ya da ailelerimiz için kurduğumuz yuvalarımızı beklenmedik hasarlara karşı güvence altına alan konut sigortaları günlük hayatın devamlılığını sağlamak açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Konut sigortalarının sadece hasar oluştuktan sonra değil, acil çilingir ihtiyacında ya da tesisat işçiliği gerektiren durumlarda olay anında da yardıma koştuğunu belirten Erdoğan, poliçelerle birlikte sunulan halı yıkama, kombi temizliği ve klima bakımı gibi birçok ücretsiz asistans hizmetleri ile hem sağlığın hem de konforun garanti altına alındığını aktardı.

Erdoğan, konut sigortasındaki penetrasyon oranının, konut sigortası yenilenme oranıyla karşılaştırıldığında ciddi bir "bilinirlik" sorununa işaret ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye geneline baktığımızda, deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde DASK zorunlu bir sigorta olmasına karşın yüzde 59 seviyesinde. Burada koruma açığıyla beraber ciddi bir bilinirlik sorunu olduğunu görüyoruz. Elimizdeki veriler konut sigortasında yenileme oranlarının 2021'in ilk 10 ayında yüzde 67 oranında olduğunu gösteriyor. Demek ki konut sigortası yaptıran vatandaş bundan memnun kalıyor. Konut sigortasında penetrasyon oranı henüz istenilen seviyelerin altında. Penetrasyon düşük olsa da konut sigortası yaptıran müşterilerimizin büyük bir kısmının yıl sonunda poliçelerini yenilediklerini görüyoruz. Ray Sigorta olarak müşterilerin ihtiyaçlarına dokunan çözümlerle bu ürünle ilk tanışma oranını artırmayı hedefliyoruz."

"Kiracılar maalesef konut sigortası alabileceklerinin farkında değil"

Koray Erdoğan, kiracıların konut sigortası alabileceklerinin farkında olmadığına işaret ederek, "Bu sigorta ürünü ile ister kiraladığınız ister kendinize ait konutunuzda bir risk meydana geldiğinde değerli eşyalarınızı, elektronik ürünlerinizi, komşularınıza ya da mal sahibinize verebileceğiniz zararları, hatta olası bir depreme karşı eşyalarınızı teminat altına alabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Ray Sigorta olarak kişiselleştirilmiş ve müşteri ihtiyaçlarına göre kurgulayacakları ürün ile farklı segmentteki müşterilerin konut sigortasıyla ilk temasını sağlamaya çalıştıklarına işaret eden Erdoğan, "Yapılan global araştırmalar, yeni nesil tüketicilerin sadeliği sevdiğini, bu sebeple standart ürünlere yatkın olduğunu ama aynı zamanda esneklik sağlayan ve kişiselleştirilebilir ürünleri de tercih ettiğini gösteriyor. Yeni konut sigortası ürünümüzle hem teminatlarla hem de asistans hizmetleriyle yeni bir sigorta anlayışı ortaya koyacağız." dedi.

Modüler konut ürünü yolda

Açıklamada verilen bilgilere göre, Zorunlu Deprem Sigortası'nda depremin binalarda doğrudan sebep olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami veya yer kayması nedeniyle oluşacak yine sadece binalardaki maddi zararlar sigorta bedeli dahilinde belirli limitler çerçevesinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınıyor. Bu sebeple oluşabilecek diğer tüm riskler için konut sigortası oldukça büyük bir önem taşıyor.

Ray Sigorta'nın Evim Saray Konut Sigortası her eve uygun çözümler sunuyor. Hem ekonomik hem de kapsamlı olarak tasarlanan ürün, yangın, sel, su baskını, fırtına, kar, yer kayması ve cam kırılması gibi hasarlara karşı poliçe sahibini ve ailesini koruma altına alıyor. Yılda bir defa olmak üzere kombi, klima bakımını ve 6 metrekareye kadar halı yıkama hizmetini ücretsiz olarak sunuyor.

Ray Sigorta Evim Saray Sigortası'nda, zor durumlarda büyük bir kolaylık sağlayacak "Konut Adaptasyon Teminatı" da bulunuyor. Bu teminat kapsamında sigortalı veya kendisi ile birlikte poliçe kapsamındaki konutta ikamet eden aile bireylerinin, poliçe süresi içerisinde tekerlekli sandalye kullanmasını gerektirecek herhangi bir kaza geçirmesi sonucunda konutta yapılması gereken adaptasyon masraflarını, poliçe limitleri dahilinde karşılıyor.

Ray Sigorta, yenilikçi sigortacılık anlayışını konut sigortası ürünlerine de taşıyor. Kişisel ihtiyaçları odağına alan Ray Sigorta, standart ya da çok geniş kapsamlı bir konut sigortası yerine, sigorta müşterilerinin bireysel ihtiyaçlarını karşılayacak modüler ürün opsiyonları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni ürünün 2022 yılında müşterilerin hizmetine sunulması bekleniyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ray Sigorta konut sigortasıyla tanışma oranını artırmayı hedefliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ray Sigorta konut sigortasıyla tanışma oranını artırmayı hedefliyor - Son Dakika
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