Son Dakika Haberleri: Raybüsün çarptığı minibüsün sürücüsü ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Raybüsün çarptığı minibüsün sürücüsü ağır yaralandı

Raybüsün çarptığı minibüsün sürücüsü ağır yaralandı

31 dakika önce

Kütahya'da raybüsün çarptığı minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.

Kütahya'da raybüsün çarptığı minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, makinist M.Ö'nün kullandığı Eskişehir-Kütahya seferini yapan raybüs, Dumlupınar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Hilmi Bayram (46) idaresindeki 43 DS 403 plakalı minibüse çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü Bayram, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Raybüsün çarptığı minibüsün sürücüsü ağır yaralandı

Eskişehir, Makinist, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:17 Kaynak: AA
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