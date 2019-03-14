Raydan Çıkan Akaryakıt Tankerleri Kurtarılıyor
1 saat önce
Ankara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkarak yan yatan akaryakıt treninin vagonlarından iki tanesi kurtarıldı.
Ankara
'nın Sincan
ilçesinde raydan çıkarak yan yatan akaryakıt treninin vagonlarından iki tanesi kurtarıldı. Kocaeli
'den Kırıkkale
'ye giden mazot taşıyan akaryakıt treni, Ankara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkmış, kazada ölen ya da yaralanan olmamıştı. Yük trenindeki akaryakıtın tehlike arz etmesi nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alındıktan sonra tahliye işlemine hızlı bir şekilde başlandı. TCDD'ye ait ekipler, gün boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarda vagonlardan iki tanesini kurtardı. Çalışmalar devam ederken TCDD'den olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Geriye kalan 2 yük vagonu ve lokomotifi kurtarma çalışmaları devam ediyor. - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:15 Kaynak: İHA
Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek
Uyurken Kalp Krizi Geçiren 1 Çocuk Annesi Kadın, Yatağında Can Verdi
Erdoğan: 3600 Ek Gösterge Meselesini Seçimlerden Sonra Ele Alacağız
İYİ Partili Koray Aydın'dan Seçime Günler Kala İddialı Sözler: Ankara Bitti, İstanbul'da da İmamoğlu Öne Geçti